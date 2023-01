Toutes les coulisses sont dévoilées pour la première recrue de l'OM

Hugo Chirossel

Arrivé lundi dernier à Marseille, Ruslan Malinovskyi a pu jouer ses premières minutes avec l’OM mercredi soir, lors de la victoire sur la pelouse de Troyes (0-2). Présent en conférence de presse ce jeudi, Pablo Longoria s’est exprimé sur les dessous de son arrivée dans la cité phocéenne. Le président marseillais a notamment révélé qu’il s’intéressait déjà à l’international ukrainien en janvier 2021, quand Morgan Sanson a été transféré à Aston Villa.

À la recherche de renforts offensifs lors du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille a accueilli cette semaine sa première recrue, Ruslan Malinovskyi. Ce dernier a été rapidement mis à contribution, puisqu’il a déjà fait ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs mercredi soir au Stade de l’Aube, lors de la victoire de l’OM sur la pelouse de Troyes (0-2).

« Le premier contact date de janvier 2021 »

Déjà annoncé dans le viseur de Pablo Longoria l’été dernier, l’intérêt de l’OM pour Ruslan Malinovskyi remonte en réalité à plus longtemps que cela. En effet, le président marseillais a confié ce jeudi en conférence de presse qu’il avait déjà pris contact avec son entourage en janvier 2021, alors que Morgan Sanson avait été transféré à Aston Villa. « Le premier contact date de janvier 2021, quand Sanson avait la possibilité d'aller à Aston Villa. Mais ça a été un non sec de la part de l'Atalanta. Cet été, c'est son agent qui est revenu vers nous car il y avait du changement à l'intérieur du club de l'Atalanta. Mais les négociations n'ont pas abouti. On a quand même gardé le contact et on a accéléré après la vente de Gerson », a déclaré Pablo Longoria, lors de la présentation officielle de Ruslan Malinovskyi.

« Les discussions entamées cet été se sont poursuivies »