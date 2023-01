Une ex-star de Ligue 1 au PSG ? Le rêve est permis pour le Qatar

Thomas Bourseau

Bernardo Silva serait susceptible de ne pas s’éterniser du côté de Manchester City. Le PSG resterait en course pour s’attacher ses services alors qu’au Real Madrid, on se focaliserait sur d’autres pistes dont celle menant à Jude Bellingham.

De 2014 à 2017, Bernardo Silva a enflammé les pelouses de Ligue 1 sous la tunique de l’AS Monaco. Recruté par Luis Campos à l’époque, l’international portugais est devenu incontournable avec le club du Rocher et a été l’un des artisans du titre de champion de France de l’ASM en 2017. Dans la foulée, Silva s’en est allé pour Manchester City, mais pourrait ne pas s’y éterniser.

Bernardo Silva prêt à se lancer un nouveau challenge

Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 3 août dernier, Luis Campos cultive un rêve sur le marché des transferts : Bernardo Silva. Toujours selon les informations exclusives du 10sport.com datant du 18 août dernier, le PSG avait formulé une offre de transfert de 80M€ à Manchester City pour que le club mancunien libère le Portugais de ses trois années de contrat l’été dernier, son engagement prenant fin en juin 2025. Pour Record , Bernardo Silva ouvrait la porte à un éventuel départ de Manchester City dernièrement dans le cadre du prochain mercato estival.

Pour remplacer Kroos, le Real Madrid penserait à Bellingham et non à Silva