Mercato : Une offre inespérée est tombée pour le PSG

Arnaud De Kanel

En grande difficulté depuis son retour au PSG cet été, Pablo Sarabia est vivement critiqué ces derniers temps. Son rendement est proche du néant et il n'a pas su profiter des absences de Leo Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé pour saisir crânement sa chance. Heureusement pour le PSG, la catastrophe va être évitée avec l'attaquant espagnol car une offre de transfert est arrivée sur la table.

Après un prêt aussi du côté du Sporting Portugal, Pablo Sarabia a fait son retour au PSG cet été. L'attaquant espagnol comptait profiter de la confiance engrangée lors de son expérience au Portugal pour s'imposer dans la rotation à Paris. Dernièrement, Christophe Galtier lui a donné sa chance puisque Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont souvent été absents. Or, l'ancien joueur du Séville FC s'est raté et le PSG ne s'oppose pas à son départ cet hiver. Une offre a même déjà été reçue.

Le PSG reçoit une offre pour Sarabia

Comme nous vous l'avons révélé, le PSG a reçu une offre d'un club étranger pour Pablo Sarabia. Dans la capitale, cette offre est prise au sérieux et les dirigeants y réfléchissent activement. Le PSG ne se veut pas trop gourmand et se contentera d'un chèque de 10M€. Un départ qui rendra les deux parties heureuses puisque Paris recherche des fonds et que Sarabia n'est plus en confiance du tout. Sa destination serait toute trouvée.

Sarabia vers les Wolves ?