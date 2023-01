Messi préfère le PSG à Barcelone, c’est annoncé

Thibault Morlain

Lionel Messi revenu de la Coupe du monde, les choses peuvent désormais s’accélérer pour sa prolongation au PSG. Néanmoins, un possible retour au FC Barcelone a également été évoqué à plusieurs reprises pour l’Argentin. Toutefois, cela ne devrait pas arriver pour Messi, visiblement bien décidé à poursuivre son avenir avec le club de la capitale.

Aujourd’hui au PSG, Lionel Messi arrive toutefois au terme de son contrat. L’Argentin a donc une décision à prendre. Prolonger ou partir ? Telle est donc la question pour le septuple Ballon d’Or. Tandis que le PSG fait le forcing pour offrir un nouveau contrat à Messi, d’autres clubs sont à l’affût pour le récupérer gratuitement. Cela vaut pour le FC Barcelone, qui rêve de faire revenir La Pulga.

Mercato : Messi fait des envieux, le PSG est en grand danger https://t.co/0KjLqzfVw5 pic.twitter.com/pBmuBLKQaO — le10sport (@le10sport) January 13, 2023

« Messi veut rester un peu plus plutôt que de retourner à Barcelone »

Mais entre le PSG et le FC Barcelone, Lionel Messi aurait tranché en faveur des champions de France. En effet, pour Sky Sports , Julien Laurens, journaliste pour ESPN , a assuré : « De ce que j’entends, il y a un accord de principe entre le PSG et Lionel Messi pour continuer. Il est heureux là-bas, il veut rester un peu plus plutôt que de retourner à Barcelone ».

Aucune discussion avec Barcelone