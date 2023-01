PSG : Neymar-Messi, «si vous n’êtes pas contents, cassez-vous!»

Axel Cornic

Depuis l’arrivée de QSI, le Paris Saint-Germain a toujours été sujet à des guerres intestine, que ce soit entre les joueurs, les entraîneurs ou les dirigeants. Désormais, il semble surtout devenu une sorte de prison dorée pour certaines stars qui ne cachent même plus leur mécontentement, comme c’est le cas de Neymar ou encore de Lionel Messi.

Qu’est qui se passe au PSG ? Considéré comme l’un des projets les plus ambitieux au monde, le club parisien ressemble de plus en plus à une sorte de jouet entre les mains de propriétaires pas toujours concentrés sur le football. L’arrivée de Luis Campos était censée mettre un terme au PSG bling-bling, mais force est de constater que l’on ne change pas aussi facilement…

Neymar et Paris, ça n’a jamais vraiment collé

Ceci est particulièrement vrai avec Neymar et Lionel Messi, deux des trois grandes stars du PSG. Plusieurs sources ont assuré que le premier a été poussé vers la sortie lors du dernier mercato, mais aucun club ne semble disposé à lui offrir ce qu’il gagne actuellement à Paris. Ses différents états d’âme ont d’ailleurs fini par agacer les supporters du PSG, qui n’ont jamais manqué une occasion de le lui faire savoir.

Messi et sa vengeance contre les supporters

Pour Lionel Messi les choses sont quelque peu différentes. Après une première saison décevante, le septuple Ballon d’Or montre enfin son véritable visage au PSG. Suffisant pour convaincre les dirigeants de prolonger son contrat, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com mais est-ce vraiment la bonne solution ? Car l’Argentin fait également grincer des dents et son comportement vis-à-vis des supporters est régulièrement pointé du doigt. Il en faut en effet pas oublier que depuis un peu moins d’un an, Messi refuse de saluer les supporters après chaque match à domicile.

« Si vous n’êtes pas contents, pourquoi vous êtes là ' »