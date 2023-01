À peine revenu à l'OM, direction la sortie ?

Pierrick Levallet

Indésirable aux yeux d'Igor Tudor, Jordan Amavi espérait pouvoir se relancer en Espagne, du côté de Getafe. Mais son prêt en Liga n'est pas concluant. D'ailleurs, le club espagnol penserait à écourter le prêt du joueur de 28 ans. L'OM pourrait donc le récupérer cet hiver. Mais une solution se présenterait déjà à la direction marseillaise pour s'en débarrasser à nouveau.

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Jordan Amavi n’est plus vraiment désiré à l’OM. Igor Tudor l’a poussé vers la sortie l’été dernier et le latéral gauche de 28 ans s’est retrouvé en prêt à Getafe. Mais le Français peine à s’imposer en Liga. Jusqu’à présent, il n’a disputé que cinq rencontres toutes compétitions confondues, pour seulement deux titularisations. D’ailleurs, le club espagnol n’en voudrait plus.

Retour à l’OM imminent pour Amavi ?

D’après les informations de Foot Mercato , un retour à l’OM serait envisagé pour Jordan Amavi. Le latéral gauche éprouve de grandes difficultés à Getafe. Son prêt en Espagne pourrait ainsi être écourté. Mais Jordan Amavi ne devrait pas rester bien longtemps sur la Canebière pour autant.

Un club de Ligue 1 veut le relancer

Toujours considéré comme indésirable, le joueur de 28 ans pourrait être prêté dans la foulée. Brest serait intéressé par les services dans l’ancien international Espoirs tricolore. Le club breton serait à la recherche d’un défenseur pour son couloir gauche et le profil de Jordan Amavi serait jugé intéressant. Alors qu’il n’est pas encore revenu, l’OM aurait peut-être déjà la solution pour s’en séparer.