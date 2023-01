300M€ pour Messi, doit-il quitter le PSG ? 

La rédaction

Et si Lionel Messi imitait Cristiano Ronaldo ? Alors que le Portugais s’est envolé pour l’Arabie Saoudite, s’engageant avec Al Nassr, il est annoncé que le numéro 30 du PSG pourrait en faire de même. En effet, Messi ferait l’objet d’une offre astronomique pour rejoindre le même championnat que CR7. Doit-il alors accepter et quitter le PSG ?

Depuis plusieurs semaines maintenant, l’avenir de Lionel Messi fait l’objet de nombreuses rumeurs. En effet, la star du PSG est en fin de contrat et le flou persiste sur l’identité de son prochain club. S’il est question d’une prolongation pour Messi, rien n’est encore signé. De quoi alors laisser la porte ouverte à certains hypothèses sur un départ de La Pulga… vers l’Arabie Saoudite.

Direction l’Arabie Saoudite pour Messi ?

Après Cristiano Ronaldo, c’est Lionel Messi qui pourrait s’envoler vers l’Arabie Saoudite, lui s’engageant avec Al Hilal. Et ce n’est autre que le cousin de Nasser Al-Khelaïfi, Nasser Al-Attiyah qui l’a annoncé : « Je suis sûr que, dans quelques mois, environ 3 ou 6 mois, un club en Arabie saoudite signera également Messi. Tu vas le voir. Et je peux vous dire quelle équipe : je suis sûr qu'il se rendra à Al-Hilal ».

300M€ de salaire ?