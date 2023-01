«Ça ne tient pas la route» : il dénonce la politique du Qatar au PSG

La rédaction

En période de mercato, les regards sont souvent tournés vers le Paris Saint-Germain. La prolongation de contrat fait aussi partie du travail de Luis Campos pour solidifier l’équipe. Si Marquinhos semble se diriger vers une prolongation de contrat, les discussions en cours pour deux joueurs stars du club font beaucoup parler.

Lionel Messi et Sergio Ramos prolongeront ils leur contrat avec le Paris Saint-Germain ? Arrivés le même été en 2021, les deux joueurs stars du PSG sont en discussions avec le club pour prolonger leur contrat, qui se termine en juin 2023.

« C’est absurde »

Mercredi soir dans l’ After Foot diffusé sur les antennes d’RMC , l'éditorialiste Daniel Riolo n’a pas compris pourquoi le club parisien réfléchissait à prolonger Lionel Messi et Sergio Ramos. Selon lui, c’est une erreur : « Quand tu vois qu'on réfléchit à prolonger Messi et Ramos, tu te dis que le club ne peut pas avancer. Ça ne tient pas la route, c'est absurde ».

L’Arabie Saoudite fait les yeux doux à Messi

Si des sources indiquent que Lionel Messi pourrait signer la prolongation de son contrat avant la fin du mois de janvier, d’autres voient le champion du monde 2022 partir en Arabie Saoudite rejoindre Al-Hilal, club rival d’Al-Nassr d'un certain… Cristiano Ronaldo. Un salaire annuel de 280M€ est proposé, qui est destiné à convaincre l’Argentin de ne pas prolonger.