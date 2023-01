C’est confirmé, Messi au cœur d’une folie à 300M€ ?

Pierrick Levallet

Si le PSG veut prolonger le contrat de Lionel Messi, ce dernier n'a toujours pas annoncé publiquement sa décision pour son avenir. La Pulga serait par ailleurs convoitée en Arabie Saoudite. Le joueur de 35 ans pourrait rejoindre Cristiano Ronaldo là-bas. Et une offre absolument colossale semble se confirmer pour le champion du monde.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n’a pas encore annoncé ce qu’il avait prévu de faire à l’issue de la saison. Le10Sport.com est en mesure d’affirmer que Luis Campos avance dans le bon sens pour la prolongation de La Pulga au PSG. Mais le joueur de 35 ans pourrait également choisir de partir loin de l’Europe, à l’instar de Cristiano Ronaldo. En effet, le champion du monde 2022 serait convoité en Arabie Saoudite. Et une offre démentielle semble se confirmer sur le mercato.

Messi impliqué dans un projet colossal avec Cristiano Ronaldo https://t.co/oRGpbGBKhA pic.twitter.com/yNuqJ2Nl5k — le10sport (@le10sport) January 12, 2023

Al-Hilal va tenter un coup à 300M€ pour Messi

Au micro d’ El Chiringuito , le journaliste Jaime Astrain affirme qu’Al-Hilal aurait bien l’intention de tenter sa chance pour Lionel Messi. Le club saoudien espérerait convaincre La Pulga grâce à un contrat colossal. Si la durée demeure inconnue, Lionel Messi pourrait cependant percevoir un salaire de 300M€ en Arabie Saoudite.

Le jeudi 19 janvier décisif dans ce dossier ?

Par ailleurs, Jaime Astrain affirme que la rencontre de ce jeudi 19 janvier entre le PSG et les meilleurs joueurs d’Al-Hilal et d’Al-Nassr pourrait potentiellement avoir un rôle à jouer dans cette affaire. Après Cristiano Ronaldo, Lionel Messi pourrait franchir le cap en fin de saison et se laisser tenter par une aventure en Arabie Saoudite. À suivre...