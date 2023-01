C'est imminent pour le gros coup du mercato du FC Nantes

Hugo Chirossel

Recruté il y a un an et demi en provenance de Montpellier, Andy Delort est déjà sur le départ de l’OGC Nice. Alors qu’il avait proposé ses services à l’OM, l’attaquant âgé de 31 ans est annoncé du côté du FC Nantes. Un accord serait d’ailleurs proche d’être trouvé, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

L’OM étant à la recherche de renforts offensifs, la rumeur Andy Delort a fait son retour lors de ce mercato hivernal. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’international algérien est sur le départ de l’OGC Nice, un an et demi seulement après son arrivée.

Il menace déjà Payet après son transfert https://t.co/chHxmlXqaU pic.twitter.com/0M7gvHRmkO — le10sport (@le10sport) January 12, 2023

L’OM a dit non pour Delort

Comme l’indiquait Foot Mercato , Andy Delort aurait personnellement proposé ses services à l’OM. En revanche, malgré l’arrivée de Ruslan Malinovskyi, Pablo Longoria veut recruter un autre milieu offensif, et non un attaquant. Ces derniers jours, la piste la plus chaude pour l’attaquant âgé de 31 ans menait au FC Nantes.

Delort se rapproche de Nantes