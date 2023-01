Des nouvelles recrues sur le mercato ? Les annonces de l'OM

Hugo Chirossel

Présent en conférence de presse ce jeudi à l’occasion de la présentation de sa dernière recrue, Ruslan Malinovskyi, Pablo Longoria en a également dit plus sur la suite du mercato hivernal de l’OM. Le président marseillais a confirmé qu’il était à la recherche d’un joueur à vocation offensive supplémentaire. En revanche, personne ne devrait être recruté pour renforcer le poste de piston.

À peine arrivé à Marseille, Ruslan Malinovskyi a déjà fait ses débuts avec l’OM mercredi soir, lors de la victoire des hommes d’Igor Tudor sur la pelouse de Troyes (0-2). L’international ukrainien n’avait pas encore été présenté officiellement, ce qui a été fait ce jeudi, à l’occasion d’une conférence de presse où Pablo Longoria était également présent. Le président marseillais en a profité pour en dire plus sur l’arrivée de sa nouvelle recrue, mais également sur la suite du mercato hivernal de l’OM.

« On cherche encore un joueur offensif »

Pablo Longoria a notamment confirmé qu’il était à la recherche d’un autre joueur à vocation offensive, capable d’apporter plus ou moins la même chose qu’Amine Harit, qui sera absent jusqu’à la fin de la saison. « On cherche encore un joueur offensif qui a les mêmes caractéristiques de percussion que nous donnait Amine Harit. Avec seulement deux compétitions à jouer, on pourrait finir la saison avec 20 joueurs », a confié le président de l’OM.

« On ne va pas recruter pour le poste de piston »