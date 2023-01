Messi, Guendouzi… Toutes les infos mercato du 12 janvier

La rédaction

Alors que le mercato hivernal vient d'ouvrir ses portes, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Lionel Messi reçoit une offre colossale d'Arabie Saoudite

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG qui tente de le prolonger au plus vite, Lionel Messi a la cote sur le mercato. Selon les révélations de Mundo Deportivo , le club saoudien d'Al-Hilal proposerait un salaire annuel de 280M€ à l’attaquant argentin pour le convaincre de débarquer l'été prochain, un championnat dans lequel Messi retrouverait un certain Cristiano Ronaldo qui vient de signer à Al-Nassr.



OM : Un indice lâché par Guendouzi ?

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu’Aston Villa semble prêt à aller jusqu’à offrir 40M€ à l'OM pour son transfert, Mattéo Guendouzi a peut-être vendu la mèche sur son avenir. Passeur décisif mercredi soir lors de la victoire contre Troyes, le milieu de terrain marseillais a ensuite publié un message assez explicite sur ses réseaux sociaux : « Comme à la maison », a indiqué Guendouzi. En lien avec son mercato agité ?



PSG : Ça bouge pour le déoart de Sarabia

Pablo Sarabia et le PSG, c'est bientôt la fin ? Canal + annonce que l'attaquant espagnol disposerait de trois offres concrètes sur le marché : deux de Premier League et une d’Espagne, mais elles seraient trop faibles pour le PSG. Pour rappel, selon nos informations, le club de la capitale attend au moins 10M€ pour Sarabia.



