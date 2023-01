Coup de tonnerre imminent à l'ASSE ? Il répond

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé à Saint-Etienne cet été, Laurent Batlles serait sur un siège éjectable. L'entraîneur de l'ASSE pourrait voir sa position être fragilisée en cas de défaite face à Niort lundi prochain. Malgré la crise sportive traversée, le club stéphanois a tenu à apporter son soutien à Batlles, même si en coulisses, son départ ne serait plus un sujet tabou.

L'ASSE a retrouvé le sourire le temps d'une soirée. Tout n'a pas été parfait, mais le club stéphanois a empoché les trois points face à Laval mardi dernier (1-0). La formation est toujours lanterne rouge, mais réduit l'écart avec les concurrents. Cette victoire permet aussi à Laurent Batlles de se donner un bol d'air. Fragilisé depuis plusieurs semaines, le technicien a, très certainement, sauvé sa tête, même si une confirmation est attendue face à Niort lundi prochain. Malgré cette crise sportive, l'ASSE continue de soutenir son entraîneur devant les caméras.

« Batlles a tout à fait notre confiance »

Au micro de Prime Vidéo , Jean-François Soucasse a tenu à apporter son soutien à Laurent Batlles. « On est dans un club très médiatique où tout le monde a à cœur parfois, voire trop, de donner son avis et son appréciation sur la situation. Aujourd'hui Laurent Batlles est à la tête de cette équipe, il a tout à fait notre confiance. Je sais qu'il a toutes les qualités pour relever un challenge. Mais pas que Laurent Batlles, les joueurs, le staff et la direction avec lui » a confié le président exécutif de l'ASSE.

L'ASSE préparerait sa succession