Mercato : Le PSG prépare un transfert à 10M€

Dans le dur depuis son retour au PSG, Pablo Sarabia pourrait bien aller voir ailleurs dès cet hiver. L’international espagnol ferait l’objectif de plusieurs offres, dont une de Wolverhampton qui insiste pour le faire venir. Selon nos informations, Paris est prêt à s’en séparer pour un montant avoisinant les 10M€.

Le PSG et Christophe Galtier ont été très clairs : le mercato s’articulera en fonction du nombre de départs. « Il n’y aura pas d’arrivée s’il n’y a pas de départ. Il n’y a pas eu de joueurs qui ont demandé de bouger et d’aller voir ailleurs. J’en ai discuté avec Luis. Ils sont heureux ici. On parle de l’ouverture du mercato mais on verra comment ça évolue. Moi, je suis très content de l’effectif, tout le monde travaille bien. Après, il peut y avoir des joueurs en manque de temps de jeu. On verra », confiait l’entraîneur du PSG en conférence de presse la semaine dernière.

Sarabia a des prétendants

Pourtant, l’avenir de Pablo Sarabia est toujours en suspense. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG a reçu une offre d’un club étranger. Canal + assure de son côté que trois équipes se seraient manifestées mais pour le moment, les propositions n’ont pas convaincu le PSG de laisser partir Pablo Sarabia. Même s’il n’est pas aussi brillant qu’il l’était au Sporting CP, Sarabia ne sera pas bradé par le club de la capitale.

Wolverhampton est prêt à tout