Guendouzi : La vérité éclate sur l’offre de 40M€

Ces derniers jours, ça s’est enflammé pour le mercato hivernal de Matteo Guendouzi. En effet, sous contrat avec l’OM jusqu’en 2025, le Français susciterait l’intérêt d’Aston Villa où Unai Emery aimerait le retrouver. Il avait alors été question d’une offre comprise entre 30M€ et 40M€. Forcément, des réponses ont été demandées à Pablo Longoria ce jeudi sur Guendouzi.

Alors que Luis Suarez, Isaak Kaboré et Gerson ont déjà quitté l’OM lors de ce mercato hivernal, d’autres départs pourraient intervenir d’ici la fin du mois de janvier. Et les regards se tournent actuellement vers Matteo Guendouzi. L’international français susciterait de nombreuses intérêts sur le marché des transferts, notamment celui d’Unai Emery du côté d’Aston Villa.

Aston Villa à fond sur Guendouzi

Lié à l’OM jusqu’en 2025, Matteo Guendouzi pourrait donc faire son retour en Premier League. Et pour cela, Aston Villa serait prêt à mettre le prix. En effet, selon les différents échos de ce dossier des derniers jours, une offre tournant entre 30 et 40M€ était évoquée pour le transfert de Guendouzi, quand l’OM aurait fixé le prix à 50M€.

« On n’a reçu aucune offre »