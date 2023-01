Cristiano Ronaldo-Messi, le duel prolongé avec un salaire légendaire ?

La rédaction

Alors qu'il a refoulé les terrains avec le PSG pour la première fois mercredi soir depuis la finale de la Coupe du Monde face à Angers (2-0), Lionel Messi a brillé en étant le meilleur parisien sur la pelouse avec un but à la clé. Et déjà, il fait l’objet de convoitises, dans des championnats exotiques, et pourrait retrouver un certain... Cristiano Ronaldo.

Et si la rencontre amicale entre le PSG et Al-Nassr n’était pas la dernière confrontation entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ? C’est en tout cas la volonté d’un club saoudien qui est prêt à faire une offre XXL pour le champion du monde argentin du PSG.

Un salaire dépassant celui de CR7 ?

La folie des grandeurs n’en finit plus en Arabie Saoudite. Avec l’arrivée récente de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, contrat record à la clé (200 M€ par an), certains clubs saoudiens veulent les concurrencer. Selon Mundo Deportivo , Al-Hilal proposerait un salaire annuel de 280M€ à l’attaquant argentin du PSG, Lionel Messi.

Un clash Messi-Mbappé en vue ? https://t.co/oEsUsYaZw2 pic.twitter.com/XLL4jsU2DN — le10sport (@le10sport) January 12, 2023

Le Qatar acte son départ