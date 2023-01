Une dette envers Zidane, la révélation du clan Mbappé

La rédaction

L'été dernier Kylian Mbappé a alimenté à lui seul toute l'actualité du mercato estival. Partagé entre une prolongation de contrat au PSG et un départ au Real Madrid, l'attaquant français a finalement décidé de rester à Paris, et de prolonger son contrat jusqu'en 2024. Mais voilà que Mbappé serait désormais particulièrement redevable envers Zinedine Zidane...

Aujourd'hui au PSG, Kylian Mbappé pourrait bien évoluer à un moment de sa carrière au Real Madrid. L'été dernier, le crack de Bondy était d'ailleurs proche de rejoindre l'écurie espagnole, mais il a finalement décidé de prolonger son aventure au PSG.

Mbappé estime avoir une dette envers Zidane

Selon les informations d' El Pais , les proches de Kylian Mbappé estiment que l'attaquant français aurait une dette envers Zinedine Zidane. Le champion du monde 2018 se sentirait particulièrement redevable du champion 1998 pour les conseils précieux, mais surtout désintéressés donnés lors du dernier mercato estival..

Zidane prépare un incroyable retour, Mbappé prêt à le rejoindre ? https://t.co/7ZadGw0xrg pic.twitter.com/HRuSxnxzjT — le10sport (@le10sport) January 11, 2023

Les deux hommes ne vont pas encore se côtoyer

On sait Kylian Mbappé fan et admiratif de Zinedine Zidane, et l'attaquant parisien l'a encore démontré ce dimanche en réagissant immédiatement aux propos insultants de Noël Le Graët envers l'ancien meneur de jeu des Bleus. Didier Deschamps ayant prolongé au poste de sélectionneur, il faudra patienter pour voir l'association Mbappé-Zidane, à moins qu'elle n'intervienne plus rapidement que prévu en club...