Libéré au Qatar, il s'éloigne du PSG

Auteur d’une belle Coupe du monde avec l’équipe de France, Marcus Thuram fait parler de lui sur le marché des transferts. Plusieurs clubs le suivent de près dont le PSG. Cependant, Chelsea aurait un temps d’avance et insisterait pour le faire venir dès cet hiver. D’abord enclin à finir la saison avec le Borussia Monchengladbach, l’international français pourrait finalement changer d’avis.

Marcus Thuram vit un hiver agité. Après une belle première partie de saison avec le Borussia Monchengladbach, l’attaquant français a été appelé à la dernière minute par Didier Deschamps pour jouer la Coupe du monde, lui qui n’avait pas été convoqué depuis l’Euro. Performant sur le Mondial, Thuram a attisé les convoitises, notamment celles du PSG qui le suit de près. En quête d’un attaquant pour épauler le trio de stars de Christophe Galtier, le club de la capitale aurait bien besoin de Marcus Thuram.

Chelsea insiste pour Thuram

Cependant, le PSG est loin d’être seul sur ce dossier. A en croire les informations de SPORT1 , le Bayern Munich, Manchester United, l’Atlético de Madrid ou encore l’Inter Milan seraient toujours à l’affût, surtout que Marcus Thuram sera libre de tout contrat dans six mois. Mais le club le plus pressant dans ce feuilleton, c’est Chelsea. Les Blues , qui viennent de boucler l’arrivée de Joao Félix, sont toujours à la recherche d’un renfort offensif et insistent pour Marcus Thuram afin de le faire venir dès cet hiver.

Il avait pris une décision… mais pourrait changer d’avis

De son côté, Marcus Thuram avait pris une décision pour son avenir : il voulait finir la saison avec le Borussia Monchengladbach. Toutefois, l’intérêt de Chelsea aurait changé la donne puisque Thuram serait prêt à quitter la Bundesliga dès cet hiver. Quoi qu’il en soit, le PSG semble déjà hors-course dans ce dossier. Christophe Galtier rappelait également en conférence de presse que pour recruter cet hiver, il fallait des départs. Et pour le moment, cela ne bouge pas beaucoup…