Mercato - PSG : L’hiver s’annonce chaud pour Marcus Thuram

En fin de contrat au Borussia Monchengladbach à l’issue de la saison, Marcus Thuram refuserait de prolonger son bail et prendrait en considération un départ cet hiver. Le PSG aurait ses chances, mais Chelsea pousserait en coulisse…

Marcus Thuram (25 ans) a vu sa cote considérablement grimper sur le marché des transferts lors de la Coupe du monde en partie en raison de ses apparitions avec l’Équipe de France. Finalement, les Bleus se sont inclinés en finale face à l’Argentine aux tirs au but. Et alors que son contrat ne court que jusqu’en juin prochain au Borussia Monchengladbach, Thuram figurerait dans les petits papiers de l’OM, du PSG et de grosses cylindrées européennes comme le Bayern Munich pour ne citer qu’eux.

Newcastle a publiquement interpellé Thuram

Cependant, Newcastle serait également sur les rangs. Et ce n’est pas Allan Saint-Maximin qui affirmera le contraire. Pour The Shields Gazette , l’attaquant français faisait passer le message suivant dernièrement. « C’est un grand joueur et j’espère que nous aurons la chance de l’emmener ici (à Newcastle). Oui, je vais être honnête, j’ai discuté avec lui. Pour moi, c’est un grand joueur. Je le connais depuis longtemps. J’ai joué au football avec lui quand j’étais très jeune. Je connais toute sa famille. Il a des parents formidables. C’est un gars incroyable » . De son côté, l’entraîneur des Magpies , qui n’est autre qu’Eddie Howe, félicitait son attaquant pour cette démarche pour Marcus Thuram. « Bravo, Maxi ! Il [Thuram] est un excellent joueur. Mais oui, rien de plus. C'est un joueur que j'ai regardé pendant la Coupe du monde, c'est sûr, mais pas plus que ça ».

Mercato - PSG : Ça se complique pour le transfert de Thuram https://t.co/FkE94bSIQn pic.twitter.com/aBgoCA3nG0 — le10sport (@le10sport) January 8, 2023

Thuram ne veut pas prolonger et prévoit de quitter l’Allemagne cet hiver

Mais qu’en est-il de la position de Marcus Thuram sur son avenir ? Alors qu’il semblait être prêt à honorer son contrat au Borussia jusqu’à son terme, soit la fin de la saison, Thuram serait de plus en plus enclin à l’idée de découvrir un nouveau championnat cet hiver. Ce qui mettrait fin à l’option Bayern Munich. C’est en effet l’information communiquée par le journaliste Saber Desfarges sur le plateau de Téléfoot ce dimanche. Prolonger ne serait pas une option pour Thuram qui figurerait dans le viseur de Chelsea entre autres. Le PSG est prévenu.