Mercato : Après son transfert, Cristiano Ronaldo provoque une révolution

Cristiano Ronaldo a provoqué une petite révolution à Manchester United. Le club anglais a instauré une nouvelle règle pour éviter des tensions dans le vestiaire. Le salaire des joueurs sera désormais plafonné à environ 220 000€. Portier de la formation mancunienne, David de Gea est le premier à en faire les frais.

Durant l'été 2021, Manchester United cassait sa tirelire pour enregistrer le retour de Cristiano Ronaldo. Plus d'un an et demi après ce transfert, le club anglais doit certainement regretter son choix. La star portugaise a décidé de s'envoler vers Al-Nassr, se permettant, avant, de critiquer le fonctionnement de Manchester United.

Manchester United instaure une « loi Ronaldo »

Comme annoncé par The Daily Mail ce dimanche, Manchester United ne souhaite plus reproduire les erreurs commises avec Cristiano Ronaldo. Pour éviter des tensions en interne, le club anglais a promulgué une « loi Ronaldo », qui consiste à plafonner le salaire des joueurs à environ 226 000€ par semaine.

David de Gea, première victime de cette règle

Selon le média anglais, David de Gea va inaugurer cette nouvelle règle à Manchester United. Actuellement en discussion avec ses dirigeants pour prolonger son contrat, le portier espagnol pourrait voir son salaire être divisé quasiment par deux, lui qui émarge actuellement à environ 425 000€ par semaine.