PSG : Galtier s’enflamme pour ce joli coup du mercato

Titulaire indiscutable avec le RB Leipzig, Nordi Mukiele s’est engagé l’été dernier avec le PSG. Même si Achraf Hakimi est le numéro 1, l’international français a su saisir sa chance et grappille de plus en plus de temps de jeu. Christophe Galtier s’est réjoui de ce transfert.

L’été dernier, le PSG a rapidement bouclé la venue de Nordi Mukiele. Un dossier travaillé discrètement qui n’aura pas mis longtemps à se concrétiser, une aubaine pour Christophe Galtier qui avait besoin de renforts sur les côtés. Très polyvalent, Mukiele a déjà dépanné dans l’axe lorsque le PSG a dû faire face à des blessures.

Mukiele s’impose petit à petit

Même s’il joue plus régulièrement sur un côté, l’international français donne satisfaction partout. Sans être étincelant, l’ancien joueur du RB Leipzig fait du bien défensivement mais sait aussi apporter son talent lorsqu’il s’agit. Un profil qui plaît beaucoup à Christophe Galtier.

« C’est un joueur qu’on a souhaité avoir »