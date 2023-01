Mercato : Poussé vers la sortie, le PSG ne veut plus le voir

Axel Cornic

Peu utilisé la saison dernière, Mauro Icardi a quitté le Paris Saint-Germain lors du mercato estival pour découvrir un tout nouveau championnat. Prêté à Galatasaray, l’attaquant revit en Turquie et pourrait bien relancer sa carrière à 29 ans, avec le club parisien qui ne souhaiterait pas du tout le voir revenir.

De top à flop, la trajectoire de Mauro Icardi au PSG a été un terrible gâchis. Considéré comme l’un des meilleurs buteurs de Serie A, l’Argentin a grandement déçu après des débuts pourtant prometteurs et finalement été poussé dehors l’été dernier, pour être prêté à Galatasaray.

Icardi encore dans le flou pour son avenir

Le problème, c’est que ce prêt ne comporte aucune option d’achat et Icardi pourrait donc revenir au PSG en fin de saison. Car il ne faut pas oublier que le contrat du joueur se termine seulement en juin 2024 et il lui restera donc une saison supplémentaire… dans un club qui ne veut plus de lui..

Le PSG ne veut plus du tout de lui