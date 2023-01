Le PSG tient un phénomène, Galtier confirme

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Nouvelle pépite du centre de formation du PSG, Warren Zaïre-Emery a connu sa première titularisation à Châteauroux la semaine dernière. Auteur d’une belle performance, le milieu de terrain français est une promesse pour l’avenir. A tel point que Christophe Gatlier est prêt à le titulariser dans n’importe quel match.

Ce n’est pas une nouveauté, depuis quelques années, le PSG forme des cracks. Le dernier en date s’appelle Warren Zaïre-Emery. Titulaire contre Châteauroux en Coupe de France, le milieu de terrain parisien a délivré une belle prestation. De quoi convaincre Christophe Galtier de le réaligner prochainement ?

Zaïre-Emery prêt à enchaîner ?

C’est une hypothèse, surtout que Marco Verratti est forfait pour le match contre Angers. Warren Zaïre-Emery pourrait donc avoir une nouvelle opportunité de briller avec le PSG, lui qui a toujours montré de très belles choses lorsqu’il a eu temps de jeu.

« Il est capable de démarrer un match de Ligue 1 mais aussi un match de Ligue des champions »