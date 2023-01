Mercato : L'OM tente un coup de folie à 0€

Arthur Montagne

Après avoir obtenu le prêt avec option d'achat de Ruslan Malinovskyi, l'OM devrait encore s'activer cet hiver pour renforcer son effectif. L'arrivée d'un milieu de terrain offensif supplémentaire est notamment attendue, et cela pourrait bien être Isco. L'ancien joueur du Real Madrid est libre de tout contrat et aurait tapé dans l'œil de Pablo Longoria.

Ce n'est pas une surprise, l'OM devrait être actif cet hiver et le mercato a commencé très fort. En effet, après les départs de Luis Suarez et Gerson, ainsi que la grave blessure d'Amine Harit, le club phocéen a enregistré la signature de Ruslan Malinovskyi, prêté avec option d'achat pas l'Atalanta. Mais ce n'est pas terminé.

Isco, la recrue surprise de l'OM ?

En effet, l'OM souhaite toujours enrôler un milieu offensif supplémentaire. Et selon les informations de Media Foot , Pablo Longoria aurait ciblé Isco. Il faut dire que l'ancien joueur du Real Madrid est libre de tout contrat après la résiliation de son bail au Séville FC seulement quelques mois après sa signature.

Qui après Malinovskyi ?