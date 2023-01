PSG : Une réunion secrète est confirmée

Arthur Montagne

Propriétaire du PSG depuis 2011, QSI souhaiterait passer à la vitesse supérieure pour son projet en rachetant notamment un nouveau club. Après son entrée dans le capital de Braga, le Qatar vise désormais un plus gros clubs à l'image de Tottenham. Une discussion a même eu lieu entre les président des deux clubs Nasser Al-Khelaïfi et Daniel Levy.

Le projet QSI est sur de bons rails. En effet, le Qatar prévoit de rester sur le long terme au PSG et envisage même d'étendre son empire à d'autres clubs. C'est ainsi que QSI est entré dans le capital de Braga en octobre dernier en rachetant 22% du club portugais pour environ 80M€.

Al-Khelaïfi a bien rencontré Levy

Et visiblement, QSI ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisque Ben Jacobs révélaient récemment des discussions entre Nasser Al-Khelaïfi et Daniel Levy, respectivement présidents du PSG et de Tottenham. Et la tendance se confirme.

Tottenham dément, mais...