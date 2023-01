Mercato : Il vit un calvaire au PSG, un transfert inespéré bientôt bouclé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Barré par Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas peine à se satisfaire d'un rôle de remplaçant. L'ancien portier du Real Madrid se montre de plus en plus agacé et réfléchirait sérieusement à quitter le PSG cet hiver. En Turquie, son profil serait surveillé. Il faudra certainement attendre la fin du mois de janvier pour observer des avancées dans ce dossier.

Contrairement à son prédécesseur sur le banc du PSG, Christophe Galtier a, tout de suite, été clair. Gianluigi Donnarumma occupera le rôle de gardien numéro un tout au long de la saison. Déjà en manque de temps de jeu sous les ordres de Mauricio Pochettino, Keylor Navas doit donc s'habituer à un rôle de doublure. Un rôle, qu'il a accepté à contre-cœur. Mais ces dernières semaines, l'international costaricien a enchaîné les entretiens pour évoquer son mal-être au PSG.





Mercato - PSG : Campos a tranché, il prépare un énorme ménage https://t.co/Rq86BUqJ7w pic.twitter.com/uSrGBJdCvn — le10sport (@le10sport) January 11, 2023

« Si je ne joue pas, c’est parce que quelqu’un ne veut pas »

« Lorsque vous arrivez dans un endroit où les gens vous respectent, où les gens ont de l’affection pour vous, où les gens attendent que vous donniez votre meilleure version pour les aider, mentalement cela nous aide beaucoup à bien faire les choses. Si je ne joue pas dans mon club, ce n’est pas à cause d’un faible niveau, c’est parce que quelqu’un ne veut pas que je joue et c’est tout » avait-il confié durant la Coupe du monde, envoyant un tacle à peine déguisé à Christophe Galtier.

Un nouveau prétendant apparaît

Agé de 36 ans, Navas ne s'opposerait pas à un transfert cet hiver. Proche du Napoli lors du dernier mercato estival, le gardien pourrait se diriger vers la Turquie. A en croire les informations de Fanatik, le Fenerbahçe rechercherait un portier et pourrait miser sur le portier du PSG, également annoncé au Bayern Munich ces dernières semaines.

Un dossier parti pour durer ?