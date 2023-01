Mercato - PSG : Jackpot en vue pour le Qatar ?

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes début janvier, le PSG envisage plus que jamais d’alléger au maximum son effectif, ce qui pourrait lui permettre de récupérer pas mal de liquidités. D’ailleurs, Luis Campos aurait identifié quatre joueurs à cet effet qui se retrouvent poussés vers la sortie et pourraient rapporter gros.

Interrogé lundi en conférence de presse, Christophe Galtier a confirmé son envie de réduire l’effectif du PSG d’ici la fin du mercato hivernal : « C’est une volonté de réduire l'effectif pour créer de l'espace sur nos jeunes talents. Ils ont été très intéressants en Coupe de France. Il faut qu'ils soient encadrés par des joueurs d'expérience. Lors du mercato hivernal, il n'y aura pas d'arrivées s'il n'y a pas de départs », a-t-il clairement expliqué.

Le PSG veut dégraisser

En clair, le PSG va donc chercher à refourguer les éléments disposant d’une valeur importante et d’un temps de jeu limité en équipe première pour offrir davantage d’opportunités à ses jeunes, mais également récupérer des liquidités.

Navas, Sarabia… Ils peuvent rapporter gros

Et comme l’a annoncé La Gazzetta dello Sport mercredi, la direction du PSG a déjà identifié ses principaux indésirables : Keylor Navas, Sergio Rico, Renato Sanches et Pablo Sarabia sont poussés vers la sortie pour renflouer les caisses, et le quotidien italien précise que la priorité absolue de Luis Campos est de vendre avant de faire quoi que ce soit sur le mercato. Affaire à suivre…