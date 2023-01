Mercato - PSG : Campos a tranché, il prépare un énorme ménage

Axel Cornic

Après avoir largement modifié l’effectif du Paris Saint-Germain au cours du dernier mercato estival, Luis Campos semble vouloir continuer sur sa lancée. L’architecte du projet parisiens souhaiterait encore vendre en ce mercato de janvier... et cela pourrait même concerner des joueurs arrivés il y a seulement quelques mois !

Avec le départ de Leonardo et l’arrivée de Luis Campos, le PSG a souhaité changer quelque peu son projet. Plus question de dépenser sans compter, les Parisiens souhaiteraient désormais garder un équilibre durable, en finançant les transferts notamment par la vente de certains joueurs.

Campos souhaiterait boucler au moins quatre départs

La Gazzetta dello Sport confirme cette tendance et donne même les noms des joueurs que Luis Campos aimerait voir partir au PSG. On retrouve ainsi Keylor Navas et Sergio Rico, mais également Pablo Sarabia et Renato Sanches. Ce dernier est pourtant arrivé lors du dernier mercato et semble être lié à Christophe Galtier.

Une offre est déjà arrivée pour Sarabia

Pour Sarabia, nous vous avons révélé tout récemment sur le10sport.com que son avenir est un sujet très discuté en ce moment au PSG. Un club étranger a même présenté une offre, mais son identité n’a pas encore filtré.