Mercato - PSG : Mbappé reçoit une excellente nouvelle pour son transfert

Hugo Chirossel

Alors qu’il a préféré prolonger son contrat avec le PSG plutôt que de rejoindre le Real Madrid en fin de saison dernière, Kylian Mbappé aurait toujours des envies de départ. L’attaquant parisien se sentirait trahi par sa direction, la faute notamment à des promesses non tenue en ce qui concerne le mercato. Si jamais il souhaitait quitter le club de la capitale, les portes de la Casa Blanca lui seraient en tout cas grandes ouvertes.

Le feuilleton Kylian Mbappé avait animé toute la deuxième partie de la saison dernière. Alors qu’il était attendu au Real Madrid, l’attaquant âgé de 24 ans avait finalement changé d’avis. L’international français a décidé de prolonger son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024, avec une année supplémentaire en option.

Mercato - PSG : Le Qatar veut prolonger Messi, Mbappé peut tout détruire https://t.co/ZakZiW8zPs pic.twitter.com/Luy5ly2bNe — le10sport (@le10sport) January 11, 2023

Mbappé de nouveau sur le départ ?

Quelques mois plus tard seulement, Kylian Mbappé aurait de nouveau des envies de départ. La faute à un rôle de pivot qui ne lui convient pas, ainsi que des promesses non tenues par sa direction au moment de sa prolongation. Mais son choix de rester au PSG n’avait pas du tout plu au Real Madrid, qui ne souhaiterait plus se lancer dans ce dossier.

Pérez ne lui en veut pas