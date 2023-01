Mbappé veut Zidane, la folle annonce

Arthur Montagne

Conscient qu'il va désormais devoir se montrer patient pour prendre la succession de Didier Deschamps, qui a prolongé jusqu'en 2026, Zinedine Zidane pourrait prochainement reprendre du service. Et au PSG, Kylian Mbappé militerait déjà pour attirer la légende du football français l'été prochain.

Quel avenir pour Zinedine Zidane ? C'est la principale question qui se pose depuis l'annonce de la prolongation de Didier Deschamps jusqu'en 2026. Et pour cause, l'ancien numéro 10 des Bleus était le grand favori pour succéder à son ancien coéquipier, et doit désormais trouver une autre option pour rebondir. Et sans surprise, le PSG pourrait faire partie des options envisagées par Zidane.

Mbappé soutient Zidane, une première sanction à venir de Deschamps ? https://t.co/uuB64acXAE pic.twitter.com/rfhfgRcJMI — le10sport (@le10sport) January 11, 2023

Le PSG prêt à récupérer Zidane en cas d'élimination en Ligue des champions ?

Et selon les informations d'Eduardo Inda, une élimination en huitième de finale de Ligue des champions pourrait pousser le PSG à revenir à la charge. « Si Galtier échoue en Ligue des champions contre le Bayern, le remplaçant immédiat sera Zinedine Zidane », lance le directeur d'OK Diario sur le plateau du Chiringuito .

Mbappé aurait déjà réclamé Zidane