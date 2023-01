Mercato - PSG : Le Qatar prépare du lourd pour Lionel Messi

Axel Cornic

Arrivé il y a un an et demi, Lionel Messi est en fin de contrat au Paris Saint-Germain et doit donc décider son avenir. Certains parlent d’un retour au FC Barcelone ou d’un départ en MLS, mais selon nos informations Luis Campos travaille sur sa prolongation et du côté de Doha on n’a pas l’intention de lésiner sur les moyens pour le convaincre de rester.

Alors qu’on voit enfin son vrai visage, Lionel Messi pourrait déjà claquer la porte du PSG. Le contrat du septuple Ballon d’Or se termine en effet dans seulement quelques mois et si nous vous avons révélé sur le10sport.com que Luis Campos travaille sur sa prolongation depuis l’automne dernier, une réponse concrète est toujours attendue.

Révélation, un entraîneur XXL a recalé le PSG https://t.co/WDdyA2KWfv pic.twitter.com/08u69wctR3 — le10sport (@le10sport) January 11, 2023

Un contrat de deux ans à 40M€ net pour Messi ?

Ce mercredi, La Gazzetta dello Sport aborde en long et en large l’avenir de Lionel Messi, confirmant nos informations concernant la volonté du PSG de le prolonger. L’offre parisienne semblait tout d’abord porter sur un contrat d’un an plus une saison supplémentaire en option, mais elle pourrait bien évoluer. Le quotidien évoque en effet un contrat de deux ans, d’une valeur de 40M€ net.

Un cohabitation avec Mbappé qui inquiète