C’est confirmé, le Qatar sort le grand jeu pour Lionel Messi

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG à l’issue de la saison, Lionel Messi serait susceptible de le prolonger incessamment sous peu au vu des propos tenus par son président Nasser Al-Khelaïfi au Qatar. À Paris, son entraîneur Christophe Galtier en a rajouté une couche sur le sujet.

Lionel Messi est sur le toit du monde depuis le 18 décembre dernier et le sacre de l’Argentine au Mondial au Qatar. L’occasion pour le septuple Ballon d’or de se pencher sur son avenir en club alors que le10sport.com vous révélait le 20 octobre dernier que le PSG préparait une offre de prolongation de contrat pour Messi.

Al-Khelaïfi annonçait déjà la couleur au Qatar

Pour Sky Sports , le président du PSG en la personne de Nasser Al-Khelaïfi faisait passer le message suivant au Qatar pendant le Mondial au sujet du dossier Messi. « Il est très heureux, vous pouvez le voir avec l'équipe nationale. (…) Il a été fantastique cette saison pour nous, il a marqué beaucoup de buts et de passes décisives pour l'équipe nationale et pour le club. Ce que nous avons convenu ensemble, c'est qu'après la Coupe du monde, nous nous assiérons ensemble. Mais les deux parties - notre côté du club et lui - sont très heureux, donc nous parlerons après la Coupe du monde ».

«La direction sportive a échangé avec Leo sur le sujet d'une prolongation»