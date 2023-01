Une grosse piste du PSG joue la montre sur le mercato

Axel Cornic

Approché l’été dernier, Milan Skriniar n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’Inter et dans seulement quelques mois, il sera libre. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain, qui selon nos informations est toujours sur les traces du défenseur slovaque et semble avoir une réelle chance de rafler la mise après les échecs du dernier mercato.

Cet été, Luis Campos a fait tout son possible pour recruter Milan Skriniar, avec les médias italiens qui ont évoqué des offres atteignant même les 70 ou 80M€. Finalement, il pourrait débarquer au PSG en fin de saison sans aucune indemnité de transfert, puisqu’il n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’Inter.

« Nous ne pouvons pas réaliser l’impossible »

Du côté de Milan, on multiplie les annonces au sujet de la prolongation de Skriniar, évoquant toujours un certain optimisme et appuyant sur l’attachement du joueur au club nerazzurro. Pourtant, l’administrateur délégué Giuseppe Marotta a pour la première fois eu des propos quelque peu pessimistes récemment, déclarant notamment : « Nous savons ce que nous pouvons faire, mais nous savons aussi que nous ne pouvons pas réaliser l’impossible ».

L’Inter n’a toujours pas réussi à le prolonger

Ces craintes sont évidemment dues à la non prolongation de Milan Skriniar, qui est pourtant en discussion depuis la fin de l’été. TMW fait ainsi remarquer que l’Inter a souvent posé des deadline à l’entourage du joueur… qui ont toutefois été toujours reportées. C’était le cas lorsque les Nerazzurri ont souhaité tout boucler avant la Coupe du monde, puis avant la fin de l’année et désormais avant la fin du mois de janvier.

Le PSG attend calmement son tour

En attendant, le PSG est toujours resté à l’affût, comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com. D’ailleurs, en Italie on assure que l’offre de Luis Campos n’a jamais été retirée, même après la fin du mercato estival. Elle comporterait notamment un salaire de 7,5M€ net par an, plus environ 1,5M€ de bonus. A cela devrait s’ajouter une grosse prime à la signature, beaucoup plus important que ce que l’Inter ne peut lui offrir.