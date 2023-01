Transferts - PSG : Une énorme annonce relance le feuilleton du mercato

Axel Cornic

En marge de la rencontre entre l’Inter et le Napoli ce mercredi( 1-0), Giuseppe Marotta a abordé la situation de Milan Skriniar, dont le contrat se termine en juin et qui est la grande priorité du Paris Saint-Germain en défense centrale. Et pour la première fois, les Nerazzurri semblent commencer à perdre du terrain dans les négociations autour de sa prolongation.

On ne présente plus Milan Skriniar. Grand objectif de Luis Campos l’été dernier, le défenseur slovaque n’a toujours pas prolongé son contrat et nous vous avons révélé sur le10sport.com que le PSG souhaite revenir à la charge. D’ailleurs, depuis le 1er janvier il peut déjà s’engager avec le club de son choix.

« Nous ne pouvons pas réaliser l’impossible »

Le PSG a sans aucun doute été alerté par la sortie de l’administrateur délégué de l’Inter ce mercredi, qui laisse entrevoir pour la première fois des problèmes autour de la prolongation de Skriniar. « Dans la vie il faut toujours être optimiste » a déclaré Giuseppe Marotta, au micro de DAZN. « Nous savons ce que nous pouvons faire, mais nous savons aussi que nous ne pouvons pas réaliser l’impossible ».

« Mais nous continuons de négocier pour la prolongation »