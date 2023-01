Mercato - PSG : Gros couac dans ce dossier brûlant de Campos ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dimanche dernier, Marquinhos reconnaissait des discussions avancées avec le PSG au sujet d'une prolongation. Si la tendance est bien à une signature dans les prochains jours, les deux parties n'ont pas encore trouvé d'accord total. Selon les informations du 10Sport.com, une nouvelle réunion est prévue prochainement pour tenter de boucler ce dossier.

Après Marco Verratti, un autre ancien du vestiaire pourrait prolonger son contrat avec le PSG. Présent à Paris depuis 2013, Marquinhos est partant pour étirer son bail avec le club de la capitale selon les informations du Parisien. Dimanche dernier, le défenseur brésilien avait fait le point sur son avenir au PSG.

« Ma prolongation ? On est bien avancé »

Après la défaite de son équipe face au RC Lens (3-1), Marquinhos avait annoncé qu'il était proche de prolonger son contrat avec le PSG. « Ma prolongation ? On est bien avancé. J’espère que ça va se concrétiser le plus rapidement possible ! » avait déclaré le joueur de 28 ans.

EXCLU @le10sport : Entre Paris et Marquinhos, ce n’est pas encore bouclé Il y a encore un écart entre le salaire souhaité et proposéContrat juin 2026 pour le capitaine du PSGParis va faire une nouvelle offre très vitehttps://t.co/Y7Zywb4Udi — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 4, 2023

Le PSG et Marquinhos pas encore sur la même longueur d'onde

Mais comme annoncé par le10Sport.com ce mercredi, les deux parties ne sont pas encore parvenus à trouver un accord total. Il est question d'un contrat allant jusqu'en 2026 et d'une revalorisation salariale, mais des désaccords existent encore sur certains points cruciaux. Marquinhos et son entourage ont prévu de s'entretenir avec la direction du PSG dans les prochains jours pour régler ce dossier.