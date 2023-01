EXCLU - Mercato : De nouvelles discussions pour Marquinhos !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Le PSG et Marquinhos discutent activement d’une prolongation de contrat. Si les choses avancent dans le bon sens depuis quelques semaines, il reste encore un écart entre ce que souhaite le capitaine brésilien et l’écurie parisienne. Une nouvelle offre devrait rapidement tomber.

Dans le champ des priorités du PSG, il y a l’avenir des cadres de l’effectif. Comme révélé par le10sport.com le 15 décembre dernier : « Ça sent bon pour les prolongations… » Informations confirmées par la suite puisque Marco Verratti a officialisé la signature d’un nouveau bail et que des garçons comme Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Presnel Kimpembe devraient suivre. Un cinquième homme est également concerné, et pas des moindres puisqu’il porte le brassard parisien : Marquinhos.

Marquinhos très confiant

Interrogé sur cet avenir qui questionne les supporters du PSG, Marquinhos a semblé très confiant au sortir du match contre le RC Lens, première défaite parisienne de la saison (3-1) : « Ma prolongation ? On est bien avancé. J’espère que ça va se concrétiser le plus rapidement possible ! ».

Un nouveau rendez-vous prévu

Voilà plusieurs semaines que le PSG et les représentants de Marquinhos échangent. Les deux parties travaillent sur un nouveau contrat allant jusqu’à 2026, assorti d’une revalorisation salariale. Selon nos informations, à ce jour, il reste un écart entre les attentes du Brésilien et ce que lui propose le PSG. Un nouveau rendez-vous est prévu très prochainement pour que Paris puisse lui transmettre une nouvelle offre et tenter de trouver un accord financier sur les nouvelles bases de ce futur contrat.