Neymar, Rico, Deschamps… Toutes les infos mercato du 4 janvier

PSG : Neymar de nouveau poussé vers la sortie ?

Dans ses colonnes du jour, le quotidien catalan Sport lâche une nouvelle bombe sur l'avenir de Neymar et indique que le PSG envisage toujours de se séparer de son attaquant brésilien. Un départ du numéro 10 sera toujours d'actualité l'été prochain, et le PSG réclamera 100M€ pour envisager une vente de Neymar afin de faire des économies. Sport précise par ailleurs que Newcastle avait tenté le coup l'été dernier, mais Neymar avait refusé cette option.



PSG : Sergio Rico toujours plus proche du Milan AC ?

En quête d'un nouveau gardien avec les pépins physiques de Mike Maignan, le Milan AC semble avoir jeté son dévolu sur Sergio Rico. Le portier espagnol, troisième dans la hiérarchie actuelle du PSG, a bien amorcé le contact avec le club rossonero avec qui il dispose déjà d'un accord verbal selon Sky Italia . Toutefois, L'EQUIPE précise de son côté que Rico n'est pas la seule option à l'étude au Milan AC, qui a également des vues sur Alessio Cragno (28 ans, Monza), Marco Sportiello (30 ans, Atalanta Bergame) et Pierluigi Gollini (27 ans, Fiorentina).



Équipe de France : Deschamps encore loin d'un accord avec la FFF

Selon les révélations de L'EQUIPE , Didier Deschamps et Noël Le Graët, le président de la FFF, n'ont pas encore trouvé d'accord pour la prolongation du sélectionneur de l'équipe de France. Ce dernier espère un nouveau contrat jusqu'en 2026, mais son président préfère ne pas se réengager au-delà de 2024. Le Graët espérait pouvoir trouver un accord rapide avec Deschamps, mais il va finalement devoir s'armer de patience.



PSG : La prolongation de Messi bientôt annoncée ?