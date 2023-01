Transferts - PSG : Une solution surprenante pour ce dossier chaud du mercato ?

Axel Cornic

Sergio Rico, troisième gardien derrière Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, pourrait quitter le Paris Saint-Germain lors des prochains jours. En Italie on assure que l’AC Milan serait sur le coup et souhaiterait récupérer l’Espagnol pour notamment pallier l’absence d’un Mike Maignan toujours blessé au mollet. Mais à quelles conditions ?

Titulaire indiscutable depuis l’arrivée de Christophe Galtier en fin de saison dernière, Gianluigi Donnarumma n’a même pas laissé des miettes aux autres gardiens. Keylor Navas et Sergio Rico n’ont en effet pas disputé la moindre minute avec le PSG pour le moment et l’un des deux pourrait finalement partir.

Sergio Rico attiré par l’AC Milan

D’après les informations de Sky Sport Italia , un premier contact aurait eu lieu entre l’AC Milan et l’entourage de Sergio Rico. Ce dernier se serait dit très intéressé par l’offre milanaise, même si ele semble pour le moment n’être qu’une solution passagère.

Un simple prêt de six mois