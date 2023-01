Mercato - PSG : Annoncé sur le départ, il lâche un premier indice

Axel Cornic

Troisième gardien derrière Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, Sergio Rico pourrait quitter le Paris Saint-Germain au cours de ce mercato hivernal. Les médias italiens évoquent depuis quelques heures des discussions avec l’AC Milan, qui aimerait miser sur l’Espagnol pour se prémunir face aux différents pépins physiques de Mike Maignan.

Ça se bouscule au poste de gardien de but au PSG ! Alors que Keylor Navas était censé partir lors du dernier mercato, Christophe Galtier s’est retrouvé avec trois candidats pour un poste où seul Gianluigi Donnarumma a été installé comme véritable titulaire. Mais les choses pourraient bouger…

Rico dans le viseur de l’AC Milan

Les médias italiens annoncent en effet qu’un gardien devrait quitter le PSG et il pourrait bien s’agir de Sergio Rico. Revenu d’un prêt à Majorque la saison dernière, l’Espagnol est troisième gardien dans le hiérarchie de Galtier et il aurait vraisemblablement tapé dans l’œil de l’AC Milan pour la seconde partie de saison.

Premier contact très positif ?

D’après les informations de Gianluca Di Marzio, un premier contact aurait eu lieu et Rico aurait fait savoir qu’il serait plus que motivé par une arrivée à l’AC Milan au cours de ce mois de janvier. Reste à voir si un accord pourra vite être trouvé avec le PSG, alors que dans le nord de l’Italie on aimerait que le dossier avance rapidement face à l’indisponibilité de Mike Maignan, blessé au mollet.