Transferts - PSG : Poussé vers la sortie, il pose une condition pour son départ

Thomas Bourseau

Sergio Rico (29 ans) aurait la cote du côté du Milan AC. Le club rossonero aimerait l’attirer en Lombardie par le biais d’un prêt de six mois. Une éventualité que n’apprécierait pas l’Espagnol, souhaitant de la stabilité.

Prêté à Majorque pendant la deuxième partie de la saison passée, Sergio Rico a effectué son grand retour au PSG lors du dernier mercato estival. Pour autant, le portier n’est apparu sous le maillot du Paris Saint-Germain que par le biais de rencontres amicales en juillet dernier et au mois de décembre.

Le Milan AC voudrait boucler un prêt de Rico pour six mois

Alors que son contrat court jusqu’en juin 2024 au PSG, Sergio Rico pourrait ne pas s’éterniser au sein du club parisien. D’après Matteo Moretto, le dossier Rico pourrait prendre un tournant dans les prochains jours et d’ici la fin du mercato hivernal grâce à prêt jusqu’à la fin de la saison du côté du Milan AC.

Transferts - PSG : Navas a une nouvelle piste sur le mercato, une annonce tombe https://t.co/Fv3ChlIGTA pic.twitter.com/a3Ke0L5z6j — le10sport (@le10sport) January 3, 2023

Sergio Rico veut quitter le PSG, mais seulement pour du long terme