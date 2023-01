Transferts - PSG : La prochaine vente du mercato déjà connue ?

Guillaume de Saint Sauveur

Relégué au statut de troisième gardien depuis maintenant un an et demi au PSG, Sergio Rico semble vouloir un nouveau challenge pour relancer sa carrière. Et à en croire les dernières révélations de la presse italienne, le portier espagnol intéresserait fortement le Milan AC pour cet hiver.

Dès le mois de novembre 2021, alors qu’il se retrouvait déjà barré à l’époque par Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, Sergio Rico affichait dans les colonnes de Mundo Deportivo son envie de quitter le PSG : « Je veux rester en forme au cas où une opportunité se présenterait sur le marché d'hiver ou plus tard en été (…) J'ai déjà essayé de partir cet été mais ça n'a pas pu être le cas. Il faut s'entendre avec le PSG. Pour le moment, je n'ai pas d'offre », indiquait le gardien espagnol, qui n’a jusqu’ici jamais trouvé preneur sur le marché. Mais cela pourrait rapidement bouger…

Le Milan AC sur Rico

En effet, comme l’a révélé le journaliste de Sky Italia Gianluca Di Marzio mardi, le Milan AC serait très intéressé par le profil de Sergio Rico et aurait même déjà formulé une offre au PSG pour le récupérer en cette période de mercato. Avec la condition physique incertaine de Mike Maignan, le club rossonero envisage de faire venir un nouveau portier, et Rico pourrait donc être l’heureux élu.

