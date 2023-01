L’OM le recale sur le mercato, le FC Nantes peut en profiter

Thibault Morlain

Clairement plus heureux à Aston Villa, Morgan Sanson a des envies d’ailleurs durant ce mercato hivernal. Le milieu de terrain français souhaiterait d’ailleurs retrouver la Ligue 1. Et si Sanson espérait un retour à l’OM, voilà que le club phocéen l’aurait recalé. De quoi alors profiter à d’autres prétendants et notamment au FC Nantes qui serait aussi sur le coup…

En janvier 2021, Morgan Sanson faisait le choix de quitter l’OM pour rejoindre la Premier League et Aston Villa. Mais voilà que deux ans plus tard, le milieu de terrain de 28 ans souhaite s’en aller. En effet, Sanson n’a jamais réussi à s’imposer de l’autre côté de la Manche et aujourd’hui, il n’entre clairement pas dans les plans d’Unai Emery chez les Villans. Le mercato hivernal étant ouvert, l’ancien de l’OM souhaiterait en profiter pour retrouver le sourire loin de Birmingham. Un départ d’Aston Villa est donc à l’ordre du jour. Mais pour aller où ?

L’OM dit non pour Sanson

En échec à Aston Villa et en Premier League, Morgan Sanson souhaiterait revenir en Ligue 1 comme l’a confirmé Footmercato ce mercredi. Un départ auquel la direction des Villans ne devrait d’ailleurs s’opposée, étant ouverte à le laisser partir en prêt. Et pour la suite de sa carrière, Sanson avait d’ailleurs une envie : retrouver l’OM. Deux ans après son départ du club phocéen, l’ex-Marseillais souhaiterait faire son retour. Le fait est que cela ne devrait pas se concrétiser puisque l’OM ne serait pas intéressé par Morgan Sanson.

Le FC Nantes et d’autres clubs de Ligue 1 intéressés