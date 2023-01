Coup de thêâtre, le Qatar annonce le départ imminent de Messi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire de nombreux médias, Lionel Messi pourrait prolonger son contrat avec le PSG. Mais ce mercredi, un proche de Nasser Al-Khelaïfi a lâché un message surprenant. Cousin du président parisien, Nasser Al-Attiyah a annoncé le départ prochain du champion du monde argentin en Arabie Saoudite, plus précisément à Al-Hilal.

Lionel Messi est de retour au bercail. Après son épopée au Qatar et quelques jours de vacances bien mérités, le champion du monde argentin a fait son grand retour au Parc des Princes ce mercredi. Acclamé par le public parisien, Messi s'est montré, une nouvelle fois, décisif face à Angers (victoire 2-0), et a donné raison à ses dirigeants, qui souhaitent le prolonger. Un accord de principe a été trouvé, même si quelques différends existent encore sur la durée du contrat et le salaire. Mais comme annoncé par le10Sport.com, le PSG se montre optimiste pour la prolongation de Messi.

Mercato : Lionel Messi à l'origine d'une catastrophe pour le PSG ? https://t.co/hr0bdOKUYy pic.twitter.com/zJrP7Xq5JR — le10sport (@le10sport) January 11, 2023

Messi annoncé en Arabie Saoudite par un proche d'Al-Khelaïfi

Toutefois, un membre de la famille de Nasser Al-Khelaïfi a lâché une déclaration surprenante. Selon le pilote Nasser Al-Attiyah, Messi pourrait rejoindre l'Arabie Saoudite au cours de l'année 2023. « D'après ce que je vois maintenant, également d'Al-Nassr, qui a signé Cristiano Ronaldo avec un montant fou d'un million de dollars, je suis sûr que Messi, dans quelques mois, environ 3 ou 6 mois, un club en Arabie saoudite signera également Messi . Tu vas le voir. Et je peux vous dire quelle équipe : je suis sûr qu'il se rendra à Al-Hilal » a déclaré le cousin du président parisien.

« Les joueurs cherchent un gros contrat »