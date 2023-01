Messi prêt à refaire pleurer les Français ?

Hugo Chirossel

Il y a bientôt un mois, Lionel Messi a remporté le seul trophée qu’il lui manquait : la Coupe du monde. Alors qu’il est désormais âgé de 35 ans, cela semblait la dernière chance du septuple Ballon d’Or de remporter cette compétition. En revanche, Lionel Scaloni estime qu’il est possible de voir la Pulga participer au prochain Mondial, en 2026.

Juste avant de battre l’équipe de France en finale de la Coupe du monde, l’Argentine avait éliminé la Croatie en demi-finale. Après cette rencontre, Lionel Messi avait confié que la finale face aux Bleus était probablement son dernier match en Coupe du monde. « Oui, sûrement oui. Il reste de nombreuses années avant la prochaine Coupe du monde et je ne pense pas que cela sera encore possible. Et finir comme ça, c'est le mieux . »

« Les portes seront toujours ouvertes »

À la suite du sacre de l’ Albiceleste , Lionel Messi avait avoué qu’il souhaitait continuer à jouer en sélection, en tant que champion du monde. Pourrait-il continuer à jouer jusqu’au Mondial 2026, qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique ? D’après Lionel Scaloni, il est fort probable que Lionel Messi participe à la prochaine Coupe du monde. « Je pense que oui, mais cela dépendra beaucoup de ce qu’il veut. Cela dépendra de ce qui se passe au fil du temps, si vous vous sentez bien. Les portes seront toujours ouvertes, il est heureux sur le terrain et ce serait bien pour nous », a confié le sélectionneur de l’Argentine à Deporte Radio Calvia .

« Il se trouve qu'on lui en demande toujours plus »