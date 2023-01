Mercato : Le PSG tient un phénomène, son départ se prépare

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A l'instar de Warren Zaïre-Emery ou encore d'El Chadaille Bitshiabu, Ismaël Gharbi est considéré comme l'une des pépites du PSG et comme le futur du club parisien. Cette saison, le milieu de terrain franco-espagnol a obtenu ses premières minutes de jeu avec l'équipe première. Pourtant, il n'est pas certain de terminer la saison à Paris.

En l'absence de stars comme Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé face à Châteauroux en Coupe de France vendredi dernier (victoire 1-3), Christophe Galtier a fait appel à ses jeunes. Le technicien du PSG a, notamment, donné sa chance à Ismaël Gharbi, jeune milieu offensif de 18 ans, qui s'est montré plutôt à son aise dans l'entrejeu. A l'issue de cette rencontre, le joueur avait été salué par son entraîneur, au même titre que Warren Zaïre-Emery ou encore El Chadaille Bitshiabu, deux autres promesses du PSG, issues du centre de formation.

Le PSG tient un phénomène, Galtier confirme https://t.co/fiTHj6Yxj9 pic.twitter.com/jBB7Ok5v4i — le10sport (@le10sport) January 10, 2023

Galtier s'enflamme pour Gharbi

« J’étais content de voir Isma (Gharbi), El Chadaille (Bitshiabu) et Warren jouer parce que ce sont des petits qui méritent. Ils sont là tous les joueurs à l’entraînement et bossent bien. Ils ont fait un bon boulot. Isma fait une passe décisive, Chad’ prend ses minutes et pareil pour Warren. C’est plaisant » avait déclaré, en conférence de presse, Christophe Galtier, qui a bien l'intention de donner sa chance aux jeunes lors de cette année 2023.

Le PSG veut le prêter cet hiver