Mercato - PSG : Le Qatar a misé gros sur cette recrue

Arrivé au PSG l’été dernier en provenance du Stade de Reims, Hugo Ekitiké a connu des débuts compliqués, lui qui n’avait pas beaucoup de temps de jeu. Depuis la fin de la Coupe du monde, l’attaquant français joue plus et engrange de la confiance. Une période positive qui rassure les dirigeants parisiens qui l’apprécient énormément et misent beaucoup sur lui.

L’été dernier, le PSG avait priorisé la venue d’un attaquant. Alors qu’il n’était pas la priorité, Hugo Ekitiké a fini par poser ses valises à Paris, lui qui a longtemps été annoncé du côté de Newcastle. Dès son arrivée au PSG, Ekitiké savait que son rôle serait différent qu’au Stade de Reims… et il ne s’est pas trompé.

Ekitiké a retrouvé le chemin des filets

Depuis quelques semaines, avec la Coupe du monde qui vient de se terminer, Hugo Ekitiké a un peu plus de temps de jeu avec le PSG. Buteur contre le RC Lens, l’attaquant français a récidivé en Coupe de France face à Châteauroux. Une belle période qui vient confirmer l’intuition qu’a eu le PSG sur le mercato.

Le PSG compte sur lui