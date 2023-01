OM : Un accord secret est révélé

Arthur Montagne

Après de longues négociations, Ruslan Malinovskyi a finalement signé à l’OM où il est prêté par l’Atalanta. Comme l’a annoncé Igor Tudor, cela fait plusieurs mois que le club phocéen rêve d’attirer l’international ukrainien. Et Eric Di Meco soupçonne même le club phocéen d’avoir un accord depuis longtemps avec Malinovskyi.

«Je soupçonne qu’un accord existait entre l’OM et le joueur depuis un certain temps»

« Il sera opérationnel parce que tous les championnats sont en cours actuellement, Il est suivi par le club depuis un moment et je soupçonne qu’un accord existait entre l’OM et le joueur depuis un certain temps. C’est un profil qui va faire du bien », lance l'ancien joueur de l'OM au micro de RMC avant de se réjouir de l'arrivée de Ruslan Malinovskyi.

