Transferts - PSG : Le Qatar lâche son verdict pour le mercato de Neymar

Actuellement en Arabie Saoudite pour disputer le Dakar, Nasser Al-Attiyah s'est prononcé sur le recrutement du PSG, le club de son cousin, Nasser Al-Khelaïfi. Le pilote qatari s'est, notamment, attardé sur la situation de Neymar, régulièrement annoncé au FC Barcelone. Mais selon lui, l'international brésilien en a terminé avec le club catalan.

Neymar continue d'être surveillé en Espagne. Régulièrement, la presse ibérique évoque un possible retour du Brésilien au FC Barcelone. D'autant que le joueur du PSG est souvent annoncé sur le départ. Mais membre de la famille de Nasser Al-Khelaïfi, Nasser Al-Attiyah a confirmé que Neymar ne retournera pas au FC Barcelone.

Mercato - PSG : Le Qatar prépare du lourd pour Lionel Messi https://t.co/ErhN2qEPnx pic.twitter.com/OfMmQ5ized — le10sport (@le10sport) January 11, 2023

« Neymar ne reviendra pas au Barça »

« Neymar, c'était difficile pour lui de revenir au Barça. C'est un joueur très cher, et il ne reviendrait pas non plus maintenant. Il a 30 ans et ne peut pas revenir jouer au Barça » a déclaré le cousin du président du PSG dans un entretien accordé à Mundo Deportivo.

Le Barça doit miser sur des jeunes selon Al-Attiyah