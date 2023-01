Zidane attendu comme le messie pour Neymar, il dit non

Guillaume de Saint Sauveur

La route en équipe de France étant désormais barrée avec la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026, Zinedine Zidane est annoncé avec insistance dans le viseur du Brésil qui voudrait en faire son nouveau sélectionneur. Mais son choix est fait, Zidane ne viendra pas diriger Neymar au sein de la Seleçao.

La question revient en boucle depuis plusieurs mois, et elle prend désormais tout son sens avec la prolongation de contrat de Didier Deschamps jusqu’en 2026 à la tête de l’équipe de France : quel sera le prochain challenge de Zinedine Zidane ' Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité en juillet dernier, le technicien français avait refusé le poste au PSG puisqu’il espérait pouvoir récupérer les Bleus. Pourtant, selon certains observateurs, il était le profil idéal pour venir diriger les stars du PSG.

Snobé par l’équipe de France, Zidane a l’embarras du choix pour son avenir https://t.co/WKTygHfwUa pic.twitter.com/1o49kVpklQ — le10sport (@le10sport) January 7, 2023

Neymar « au diapason » avec Zidane ?

En juin dernier, sur RMC Sport , Ludovic Giuly évoquait la piste Zidane pour le club de la capitale, estimant que l’ancien entraîneur du Real Madrid était le profil idéal pour relancer Neymar qui était en perdition au PSG : « Neymar ok il est en surpoids. Il va arriver avec un nouvel entraîneur comme Zidane, je te dis qu’il va se mettre au diapason tout de suite. Et il va y avoir des règles. S’il n’a pas envie de courir, il va le mettre sur le banc. ‘T’as pas envie de jouer, tu vas sur le banc et c’est comme ça’ ». La collaboration Neymar-Zidane au PSG n’aura donc pas lieu, mais il existait une autre possibilité…

Le Brésil voulait Zidane, il refuse