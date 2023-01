Longoria a du soucis à se faire pour le mercato de l'OM

Pierrick Levallet

En quête de renforts en ce mois de janvier, Pablo Longoria a ciblé Azzedine Ounahi. Néanmoins, l'OM n'est pas seul sur ce dossier puisque Naples espère également pouvoir mettre la main sur le joueur de 22 ans. Les Azzurri prépareraient d'ailleurs leur offre pour convaincre le SCO Angers. Mais dans le même temps, un autre prétendant serait passé à l'action.

Cet hiver, l’OM a prévu de se renforcer afin de pallier le départ de Gerson et la blessure d’Amine Harit. Dans cette optique, Pablo Longoria explore plusieurs pistes sur le marché. Le président marseillais aurait déjà bouclé l’arrivée de Ruslan Malinovskyi. Mais en plus de l’Ukrainien, Pablo Longoria veut mettre la main sur Azzedine Ounahi. Mais comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité, l’OM se retrouve en difficulté dans ce dossier alors que Naples accélère pour s’attacher les services du milieu de terrain de 22 ans. D’ailleurs, la formation italienne aimerait finaliser l’affaire dans les prochains jours.

Naples fonce sur Ounahi

À en croire les informations du Corriere dello Sport , Naples serait prêt à boucler le dossier Azzedine Ounahi dès le mois de janvier. Les Azzurri voudraient régler le transfert du Marocain cet hiver et le laisser en prêt pendant six mois du côté du SCO Angers. Dans cette optique, le pensionnaire de Serie A préparerait une offre de 15M€ en plus de quelques bonus pouvant faire grimper la transaction jusqu’à 20M€.

Leeds United passe également à l’assaut